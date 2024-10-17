В Якутии мужчину посадили на четыре года за антивоенные граффити

Житель Якутии осужден за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Как установили суд и следствие, в октябре 2022 года местный житель начал переписываться с представителями военной разведки Украины и решил сотрудничать с СБУ. До февраля 2023 года мужчина передавал кураторам сведения об отношении жителей Якутии к СВО, мобилизации и докладывал о социально-экономической ситуации в республике в целом. Обвинители признали эти действия «деятельностью, направленной против безопасности РФ».

Кроме того, обвиняемый наносил «антироссийские надписи» на баннеры с патриотической символикой в поддержку СВО. Он признал себя виновным и получил наказание в виде четырех лет лишения свободы и штраф в размере 20 тыс. рублей. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

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