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На Украине госпитализировали митрополита Черкасского после захвата собора УПЦ

СПЖ: митрополит Черкасский госпитализирован после захвата собора УПЦ

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Черкасская епархия УПЦ

Митрополита Черкасского и Каневского Феодосия госпитализировали после захвата Михайловского собора каноничной Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

Подробности произошедшего и информация о состоянии Феодосия не уточняются.

Утром 17 октября Черкасская епархия каноничной УПЦ сообщила, что около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию Михайловского собора. Неизвестные выгнали всех пришедших на ночную литургию граждан, а также сорвали камеры видеонаблюдения и ворвались в здание епархиального управления.

Позже нардеп Украины Артем Дмитрук опубликовал видео, на котором захватчики храма УПЦ открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики. Также депутат рассказал, что нарушителей удалось выгнать, однако перед уходом они избили владыку храма.

В СПЖ сообщили, что после двух попыток штурма Михайловский собор был захвачен сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ).

Ранее кабмин Украины утвердил юридические процедуры дальнейших гонений на УПЦ.

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