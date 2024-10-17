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В России предложили изменить модель подготовки кадров

Максим Решетников: необходимо вовлекать вузы в подготовку кадров

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Алексей Никольский/РИА Новости

Модель подготовки кадров в России необходимо пересмотреть, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках форума «Производительность 360», сообщает ТАСС.

«Мы, безусловно, пересмотрим вопросы, связанные с подготовкой кадров. Модель надо менять, вовлекать вузы, профильные кафедры», — сказал он.

Решетников добавил, что также необходимо отдельно заниматься отраслями с низким ростом производительности труда, среди которых туризм, транспорт и другие направления.

Глава Минэкономразвития отметил, что в России федеральный центр компетенций и региональные центры компетенций в 60 регионах помогают внедрять бережливое производство и совершенствовать управление.

«Мы понимаем, что только точечными мерами здесь не обойтись. Поэтому мы создаем отраслевые центры компетенций в наших отраслях», — сказал он.

Напомним, форум «Производительность 360» проходит 17 и 18 октября в Москве.

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