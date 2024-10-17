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В Рязани произошло массовое отключение электричества

В Рязани отключили электричество в домах на 26 улицах

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Depositphotos

В Рязани произошло масштабное отключение электричества. Об этом сообщают «Рязанские городские распределительные электрические сети» (РГРЭС).

Аварийное отключение затронули дома на улицах Ленинского Комсомола, Татарская, Стройкова, МОГЭС, 1-я Железнодорожная, 2-я Железнодорожная, Пушкина, 1-я Линия, 2-я Линия, Первомайский проспект, Осенний переулок, Семёна Середы, Кудрявцева и др.

Подачу электричества в дома планируют восстановить в течение четырех часов.

17 октября начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области Сергей Малинкин раскритиковал оставшихся без электричества местных жителей за отсутствие печи.

Малинкин заявил, что люди должны думать о себе и здоровье своих родных, и сохранять «живучесть», добавив что «зимовать на одном проводе нельзя». Само же село Урик находится всего в 18 километрах от Иркутска и считается пригородом регионального центра.

Ранее сообщалось, что Россия планирует импортрировать электричество из Грузии и Азербайджана.

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