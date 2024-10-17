В Петербурге отец жестоко избил сына из-за найденной в квартире винной пробки

В Петербурге 14-летний подросток госпитализирован после избиения отцом, скорую помощь мальчику вызвали учителя, обнаружившие следы побоев на теле ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Бизнесмен из Петербурга нашел в квартире пробку от вина, заподозрив 14-летнего сына в употреблении спиртного, он жестоко избил мальчика. Многочисленные синяки на теле школьника обнаружили учителя, которые вызвали скорую помощь.

Подростка госпитализировали в клинику Раухфуса в состоянии средней тяжести. У пострадавшего диагностированы травмы позвоночника и живота, ушибы головы, гематомы на лице и ссадины по всему телу, а также подозрение на сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Удмуртии мать отправили в колонию за истязание двух детей. Врачи диагностировали у маленьких пациентов повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, закрытой травмы грудной клетки и переломы ребер. По решению суда женщина проведет в колонии общего режима шесть лет.

Ранее в уральской школе пьяный мужчина оттаскалhttps://www.gazeta.ru/social/news/2024/10/16/24165733.shtml за волосы чужого ребенка.