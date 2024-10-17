Эксперт объяснил, с чем в России связана нехватка авиапилотов

Дефицита пилотов в российской авиаотрасли, по сути, нет. Однако авиакомпании все равно сталкиваются с необходимостью сокращения количества рейсов на фоне того, что многие работники повышают квалификацию или переучиваются и уходят работать на новые модели самолетов, объяснил НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Кадровые проблемы, в основном, носят локальный характер и наблюдаются только в некоторых компаниях, считает эксперт. Проблема в том, что каждый пилот квалифицируется под конкретный самолет, и его переход в другую компанию сопровождается полным переобучением, что затрудняет быстрое закрытие свободных вакансий.

«Бывает так, что у компании меньше пилотов, чем хотелось бы. Эта ситуация решается очень просто – компания делает не три оборотных рейса в сутки, а два, гибкое расписание», — пояснил Гусаров.

Что касается зарплат, то они в отрасли весьма достойные – так, до пандемии они получали до 300-500, а иногда и 650 тыс. рублей в месяц, отметил эксперт.

Нехватка кадров наблюдается, скорее, не среди пилотов, а среди бортпроводников, с чем особенно заметно компании столкнулись минувшим летом, отметил Гусаров. Но этом, по его словам, больше связано с тем, что летом бортпроводники предпочитают отдыхать, поэтому их число в это время года сокращается.

«В целом на рынке дефицита нет, но отдельные компании с такой проблемой столкнулись. Надо разбираться, почему так случилось», — подчеркнул эксперт, добавив, что официального подтверждения этой информации не было.

До этого бывший бортпроводник Виталий Костицкий рассказал, что летом авиакомпаниям сильно не хватает персонала, а зимой работников заставляют идти в отпуск. По его словам, проблемы дефицита кадров не затрагивают лишь очень крупные авиакомпании, также полностью укомплектованы чартерные — они много летают в любое время года. Отмечается, что на фоне повышенного спроса, аэропорты не справляются с большим потоком пассажиров.

В Кремле ранее прокомментировали ситуацию с сокращением рейсов российских авиакомпаний.