Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, с чем в России связана нехватка авиапилотов

Авиаэксперт Гусаров: дефицита пилотов нет, но они меняют модели самолетов

close
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Дефицита пилотов в российской авиаотрасли, по сути, нет. Однако авиакомпании все равно сталкиваются с необходимостью сокращения количества рейсов на фоне того, что многие работники повышают квалификацию или переучиваются и уходят работать на новые модели самолетов, объяснил НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Кадровые проблемы, в основном, носят локальный характер и наблюдаются только в некоторых компаниях, считает эксперт. Проблема в том, что каждый пилот квалифицируется под конкретный самолет, и его переход в другую компанию сопровождается полным переобучением, что затрудняет быстрое закрытие свободных вакансий.

«Бывает так, что у компании меньше пилотов, чем хотелось бы. Эта ситуация решается очень просто – компания делает не три оборотных рейса в сутки, а два, гибкое расписание», — пояснил Гусаров.

Что касается зарплат, то они в отрасли весьма достойные – так, до пандемии они получали до 300-500, а иногда и 650 тыс. рублей в месяц, отметил эксперт.

Нехватка кадров наблюдается, скорее, не среди пилотов, а среди бортпроводников, с чем особенно заметно компании столкнулись минувшим летом, отметил Гусаров. Но этом, по его словам, больше связано с тем, что летом бортпроводники предпочитают отдыхать, поэтому их число в это время года сокращается.

«В целом на рынке дефицита нет, но отдельные компании с такой проблемой столкнулись. Надо разбираться, почему так случилось», — подчеркнул эксперт, добавив, что официального подтверждения этой информации не было.

До этого бывший бортпроводник Виталий Костицкий рассказал, что летом авиакомпаниям сильно не хватает персонала, а зимой работников заставляют идти в отпуск. По его словам, проблемы дефицита кадров не затрагивают лишь очень крупные авиакомпании, также полностью укомплектованы чартерные — они много летают в любое время года. Отмечается, что на фоне повышенного спроса, аэропорты не справляются с большим потоком пассажиров.

В Кремле ранее прокомментировали ситуацию с сокращением рейсов российских авиакомпаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами