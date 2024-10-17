Священнослужитель из Челябинской области убил прихожанина, который его домогался

В Аргаяшском районе Челябинской области священнослужителя подозревают в расправе над прихожанином. Об этом сообщает Telegram-канал «АЧН».

Служитель храма Тихвинской иконы Божьей матери подозревается в убийстве прихожанина, по версии следствия священник убил односельчанина в собственном доме во время распития спиртных напитков.

«Батюшка работал не только в храме Тихвинской иконы Божией Матери, но и часто выезжал на служения в соседние села: Кузнецкое, Беспаловское, Увильды», — рассказывают местные жители.

По данным Telegram-канала Ural Mash, 59-летний священнослужитель мог расправиться над сельчанином из-за того, что мужчина домогался его. Возбуждено уголовное дело.

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