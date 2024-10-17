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Москвичам рассказали, как сдать ненужную одежду

В Москве заработала карта пунктов приема ненужных вещей

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Pexels

На портале mos.ru появился новый экологический проект «Экоточки Москвы», сообщается на сайте mos.ru.

На карте проекта отмечено уже более 200 пунктов приема, в которых москвичи могут сдать ненужную одежду, текстиль и аксессуары на переработку.

Все собранные ненужные вещи направят на переработку, благотворительность или продажу в специализированные магазины.

В будущем количество экоточек планируется расширить, а также добавить пункты приема автомобильных шин и батареек.

Как отметила руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева, правильная утилизация вещей поможет создать экологически чистый мегаполис.

«Участвуя в проекте «Экоточки Москвы», каждый из нас получает возможность внести значимый вклад в сохранение окружающей среды», — сказала она.

Агрегатором партнерской сети пунктов сбора выступает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

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