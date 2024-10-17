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В Курской области ввели режим ЧС из-за засухи

МЧС: в Курской области в АПК ввели режим ЧС из-за засухи

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в агропромышленном комплексе (АПК) на фоне засухи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в регионе сложились погодные условия в виде атмосферной и почвенной засухи, которые привели к увяданию озимых сельскохозяйственных культур.

«Интерфакс» уточняет, что объявление чрезвычайной ситуации в АПК, в частности, позволит помочь аграриям в получении страховых выплат. Благодаря введенному ЧС они смогут получить документальное основание для обращения за выплатами.

В тот же день в девяти районах Калмыкии из-за почвенной засухи введен режим чрезвычайной ситуации. Глава региона Бату Хасиков заявил, что он получает от фермеров обращения о сложностях в подготовке к зимовке и заготовке кормов. Эти сложности были вызваны почвенной засухой.

1 октября в Воронежской области также ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Ранее был назван регион России с повышенным риском от изменения климата.

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