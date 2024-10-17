В Петербурге ребенок госпитализирован из детского сада после удара в пах

Из детского сада в Выборгском районе Петербурга госпитализирован ребенок с травмой половых органов, мальчика сильно ударили в область паха. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в детском саду по Светлановскому проспекту, в Детскую больницу святой Марии Магдалины был доставлен мальчик из младшей группы детсада с травмой половых органов. У него диагностированы ушибы и гематома.

После оказания первой помощи ребенок был отпущен на амбулаторное лечение. Обстоятельства получения травмы устанавливают сотрудники правоохранительных органов, отбить пах ребенку мог кто-то из детей.

До этого сообщалось, что в Башкирии руководство детского сада выплатит компенсацию семье двухлетнего воспитанника, который получил травмы во время прогулки. Мальчик забрался на стенку для лазания, предназначенную для более старших детей. Ребенок упал с высоты и получил перелом бедра. По решению суда детский сад обязан выплатить 500 тыс. рублей семье пострадавшего воспитанника.

Ранее в Надыме ребенок упал с турника в детсаду и лишился части почки.