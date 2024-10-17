Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге ребенок госпитализирован из детского сада после удара в пах

В Петербурге ребенок получил травму половых органов в детском саду

close
Depositphotos

Из детского сада в Выборгском районе Петербурга госпитализирован ребенок с травмой половых органов, мальчика сильно ударили в область паха. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в детском саду по Светлановскому проспекту, в Детскую больницу святой Марии Магдалины был доставлен мальчик из младшей группы детсада с травмой половых органов. У него диагностированы ушибы и гематома.

После оказания первой помощи ребенок был отпущен на амбулаторное лечение. Обстоятельства получения травмы устанавливают сотрудники правоохранительных органов, отбить пах ребенку мог кто-то из детей.

До этого сообщалось, что в Башкирии руководство детского сада выплатит компенсацию семье двухлетнего воспитанника, который получил травмы во время прогулки. Мальчик забрался на стенку для лазания, предназначенную для более старших детей. Ребенок упал с высоты и получил перелом бедра. По решению суда детский сад обязан выплатить 500 тыс. рублей семье пострадавшего воспитанника.

Ранее в Надыме ребенок упал с турника в детсаду и лишился части почки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами