Задержанному по делу о подрыве машины в Москве предъявили обвинение

Задержанному по подозрению в подрыве автомобиля на юго-востоке Москвы предъявили официальное обвинение. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«Следователями столичного СК предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о покушении на... двух и более лиц на юго-западе Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом об аресте мужчины.

Самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом китайского внедорожника Tank 300 на Профсоюзной улице в Москве 15 октября. Пострадали владелец авто, его шестилетний сын и еще один мужчина. Момент подрыва самодельной мины на капоте авто опубликовал Telegram-канал 112.

Позже стало известно, что собственником машины является московский бизнесмен. Он учредитель и генеральный директор фирмы ООО «Шейкер групп», которая занимается ресторанами. Крупнейший проект компании — бар «Гадкий койот».

По подозрению в покушении на ресторатора в Москве задержан его бизнес-партнер.

Ранее сообщалось, что следствие начало изымать камеры с места расстрела участника СВО в Подмосковье.