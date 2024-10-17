Диетолог раскрыла, опасен ли хлеб для человека

Худеющие люди могут употреблять в пищу хлеб, однако предпочтение стоит отдавать продуктам из цельносмолотой муки. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Хлеб может быть использован и в период снижения веса, и в период удержания здорового веса. Но здесь также все-таки хорошо, если предпочтение человек отдает цельнозерновому хлебу. В состав такого хлеба должна входить мука цельносмолотая или мука обдирная. Такая мука будет содержать больше растительных белков, пищевых волокон, витаминов, микроэлементов. С точки зрения калорийности зерновой хлеб и хлеб, изготовленный из муки рафинированной, не сильно отличаются. А вот с точки зрения поддержания сытости, получения других питательных веществ такой хлеб имеет ряд преимуществ. Опасен ли хлеб для большинства людей? Нет, это тот продукт, который может быть в рационе человека», — сказала она.

Круглова добавила, что для здоровых людей хлеб не несет в себе опасности, а его умеренное употребление не способствует увеличению веса. По ее словам, хлеб может быть хорошим дополнением к приему пищи или самостоятельным перекусом.

«Иногда бывают индивидуальные реакции или заболевания, индивидуальные аллергические реакции, например, на пшеницу или другие компоненты, входящие в состав хлеба. При некоторых заболеваниях, например, при целиакии, человек не переносит белки злаковых, не переносит глютен. Для людей здоровых хлеб вполне может быть в рационе питания. История про то, что хлеб очень калорийный продукт — нет, это не так. Если используется в умеренных количествах, он не создает условия для переедания и для избытка калорий. Стандартный кусок хлеба будет содержать порядка 100 килокалорий. Он может быть дополнением к основному приему пищи: завтраку, обеду или ужину, может использоваться в качестве перекуса, например, если вы добавите к нему еще белковый продукт: кусочек сыра или творожный сыр, яйцо, ломтик рыбы или птицы — это будет хороший вариант сытного перекуса», — пояснила она.

Ранее диетолог рассказала, как правильно выбирать хлебцы.