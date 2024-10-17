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Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Арашуков попросил прощения у Кадырова

Экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым и попросил о помощи

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Илья Питалев/РИА Новости

Приговоренный к пожизненному заключению бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил о помощи. Свое обращение экс-чиновник опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам экс-сенатора, он попросил прощения «за все ошибки, которые совершил». Арашуков заявил, что намеренно никогда ничего не делал, тем более такого, что могло бы «разозлить или обидеть» Кадырова.

Бывший сенатор попросил чеченского политика оказать ему помощь. Однако, какую именно поддержку ему надо оказать, Арашуков не уточнил.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца Рауля к пожизненному заключению. Коллегия присяжных признала их виновными в организации преступного сообщества и участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

В ноябре 2023 года в УФСИН сообщили, что бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии дважды отправляли в ШИЗО исправительной колонии ИК-6 «Черный дельфин» за нарушения распорядка. В частности, Арашукова отправляли в штрафной изолятор за то, что он использовал в разговорах нецензурную брань.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о подготовке покушения на Кадырова.

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