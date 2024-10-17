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В Херсоне зафиксировали несколько взрывов

Взрывы произошли в подконтрольном украинским войскам Херсоне

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РИА Новости

Несколько взрывов зафиксировали в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Подробности о текущей ситуации в населенном пункте в материале не уточняются.

В ночь на 17 октября глава назначенной Киевом военной администрации Херсона Роман Мрочко заявил о перебоях со светом в городе. По его словам, проблемы с электроснабжением начались после серии взрывов в населенном пункте.

16 октября в Тернопольской области, расположенной на западе Украины, после взрывов начался пожар на промышленном объекте. Как рассказал руководитель военной администрации региона Вячеслав Негода, к ликвидации огня привлекли 45 сотрудников экстренных служб и 12 единиц специальной техники. Какое именно сооружение оказалось охвачено пламенем, чиновник раскрывать не стал.

В тот же день несколько взрывов зафиксировали в Киевской области Украины. Местное издание «Страна.ua» сообщило, что в этот момент в большинстве регионов страны действовала воздушная тревога.

Ранее на юге Украины после взрывов произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.

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