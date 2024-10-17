В Якутии начали основной цикл строительства моста через реку Лену

В Якутии дали старт основному циклу строительства Ленского моста, в рамках которого будут установлены сваи для опор сооружения. Об этом сообщает ТАСС.

«Уверен, что инженерные решения, заложенные в основу этого моста, будут многие десятилетия и столетия служить будущим поколениям», — сказал глава Якутии Айсен Николаев в ходе торжественной церемонии начала работ.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев уточнил, что до конца 2024 года планируется установить порядка 50 свай, на которых расположат две опоры моста. По его словам, все работы будут вестись «до наступления серьезных морозов».

Общая протяженность моста составит 14 километров. Сооружение свяжет Восточную часть России с побережьем Охотского моря. Также мост позволит сформировать северный широтный пояс «Восточная Сибирь – Мирный – Якутск – Магадан».

Ввести мост в эксплуатацию планируется в 2028 году. Он будет первым сооружением в мире, построенным на вечной мерзлоте.

В феврале председатель совета директоров компании-концессионера Сергей Ромашов назвал Ленский мост одним из самых сложных и масштабных инфраструктурных проектов в современной России.

Ранее глава Минтранса поддержал строительство моста через Алдан.