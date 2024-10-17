В России хотят проверить положения Налогового кодекса о «наказании за неудачу»

Конституционный суд России (КС) принял решение провести рассмотрение запроса на проверку положений Налогового кодекса, которые касаются налогового учета списанных объектов незавершенного строительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение суда.

«Запрос был направлен Арбитражным судом Москвы в конце июля», — говорится в публикации.

Как сообщает источник, КС решил провести проверку на соответствие Основному закону положения Налогового кодекса. По данным РБК, оно регламентирует учет расходов для налогообложения. Нижестоящие инстанции назвали это положение дискриминационным, а также «наказывающим за неудачу»

РБК также сообщает, что запрос был направлен по итогам рассмотрения спора между АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» и межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС).

Предметом разбирательства, как сообщает источник, между налоговой инспекцией и «Газпромнефть-МНПЗ» стало решение ФНС о доначислении организации налога на прибыль за 2016 год. Размер начисления составил порядка 158,9 миллиона рублей. Кроме того, как уточняет РБК, были начислены штрафы. Инспекция утверждала, что компания неправомерно включила в состав расходов по налогу на прибыль стоимость списанных объектов незавершенного строительства.

В ходе рассмотрения дела, суд посчитал, что невозможность учета стоимости списанных объектов незавершенного строительства ограничивает права собственности. Также суд сделал вывод, что это положение ограничивает и свободу экономической деятельности налогоплательщика, а также дестимулирует инвестиционную активность, так как с налоговой точки зрения, инвестировать в бизнес-проекты, которые могут впоследствии оказаться убыточными, является невыгодным вложением.

РБК отмечает, что ФНС ссылается на статью 265 Налогового кодекса. Текст статьи позволяет учитывать внереализационные расходы только на ликвидацию объектов, а не на их возведение. Среди прочего этой нормой предусматривается и тот факт, что незавершенные объекты строения не подлежат амортизации.

В случае, если суд признает норму неконституционной, налогоплательщики смогут оспорить прошлые доначисления.

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