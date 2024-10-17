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Россиянка упала с высоты на камни в приморской бухте и потеряла полтора литра крови

В Приморье девушка потеряла 50% крови, рухнув на камни в популярной бухте

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Depositphotos

Приморские врачи спасли 21-летнюю девушку, которая сорвалась со скалы и потеряла почти 50% крови. Об этом рассказали в Находкинской городской больнице.

Жительница Дальнереченска отдыхала в бухте Триозерье, но случайно сорвалась со скалы и упала на каменный уступ. Пострадавшую госпитализировали и с трудом стабилизировали ее состояние для подготовки к экстренной операции.

Томография показала, что у пациентки случился разрыв селезенки, из-за чего произошло сильное внутреннее кровотечение. Врачи говорят, что счет шел на минуты. В ходе операции им пришлось удалить поврежденный орган.

«Больная потеряла около полутора литров крови, для восполнения объема потребовались переливания», — отметил заведующий хирургическим отделением Владимир Сапожников.

Следующие 12 дней туристка провела под круглосуточным наблюдением врачей. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее увлекшийся соцсетями турист сорвался с самого высокого моста Испании.

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