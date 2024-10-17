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Росздравнадзор прокомментировал сообщения о дефиците аналогов «Оземпика»

Росздравнадзор заявил, что аналоги «Оземпика» стабильно вводятся в оборот

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Shutterstock

Поставки аналогов лекарственного препарата для лечения сахарного диабета «Оземпик» (семаглутид) в России продолжаются, запасы в аптеках пополняются. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

В ведомстве рассказали, что в РФ зарегистрированы четыре лекарственных препарата с МНН семаглутид в форме раствора, три из них отечественного производства.

Росздравнадзор заявил, что эти препараты «стабильно вводятся в гражданский оборот». С начала 2024 года было введено более 1,3 млн упаковок.

По данным ведомства, на сегодняшний день в гражданском обороте находится более 500 тыс. упаковок, из них в аптеках — 130 тыс. упаковок, из которых более 26 тыс. в Москве.

В службе порекомендовали приобретать аналоги, в случае отсутствия каких-либо лекарств в аптеках.

17 октября РБК сообщил, что в российских аптеках возник дефицит препарата «Семавик» — самого популярного аналога зарубежного «Оземпика». Препарат предназначен для пациентов с диабетом второго типа, однако западные звезды стали использовать его в качестве средства для похудения, из-за чего вокруг него и аналогов возник ажиотаж.

Ранее сообщалось, что россияне подсели на аналоги «Оземпика».

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