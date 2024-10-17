Во ФСИН заявили, что не закрывали колонию на Урале из-за ухода арестантов на фронт

Решение о закрытии колонии-поселения №59 в Каменске-Уральском Свердловской области, где почти все заключенные якобы ушли на СВО, пока не принято. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Свердловской области.

«Это учреждение действует, нет никаких решений, по которым оно закрывается. Это новость, высосанная из пальца. Пока ее никто не сократил, все на месте. Есть процедура определенная. Чтобы сократилась колонию, должны решение принять. Не в Екатеринбурге, а в Москве. Там Минюст участвует, ФСИН. Никакого решения нет по этому учреждению», — сказали там.

Представитель пресс-службы добавил, что оптимизация колоний началась задолго до начала военной операции России на Украине. В регионе открываются исправительные центры, некоторых заключенных переводят туда.

«У нас колонии закрывались, где по тысяче человек находилось. В прошлом году было оптимизировано пять колоний, где по лимиту могло находиться 4-5 тысяч человек. Но надо понимать историю закрытия. Она началась не в 2022 году. До 20 колоний были закрыты не с 2022 года, а с 2010 года. Колонии-поселения — это самые микроскопические организации в ГУФСИН. Активно создаются исправительные центры в области и в России. У нас только в этом году создано пять исправительных центров, туда в основном приходят осужденные, которые содержатся в колониях и колониях-поселениях. Они после отбытия определенного времени наказания имеют право на смягчение. Один из путей — перевод в исправительные центры. То есть колоний меньше, а исправительных центров, которых вообще не было, намного больше», — заключили в свердловском управлении ФСИН.

До этого ИА «Время Пресс» сообщало, что в колонии №59 в Каменске-Уральском остается только 15 человек. Как пишет издание, предположительно это связано с тем, что «многие арестанты предпочли подписать контракт». Также сократилось число арестантов в ИК №47 Каменска-Уральского, о ее закрытии речи пока нет.

Ранее сообщалось, что две пермские колонии могут закрыться из-за отсутствия заключенных.