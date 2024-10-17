В Камчатском крае расширили список сфер, где запрещено работать мигрантам

Иностранным гражданам, проживающим на территории Камчатского края, запретили работать в 15 сферах деятельности. Соответствующее постановление, подписанное губернатором региона Владимиром Солодовым, появилось на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что мигранты больше не смогут трудиться на предприятиях по производству детского питания и диетических продуктов. Это же касается заводов, выпускающих безалкогольные напитки.

Кроме того, иностранных граждан перестанут брать на работу в туристические фирмы. Также запрет коснулся трудоустройства мигрантов на предприятиях, осуществляющих свою деятельность в сфере по обеспечению граждан электрической энергией и ряде иных областей.

Из постановления следует, что ограничения начнут действовать в 2025 году.

16 апреля текущего года власти Камчатского края ввели запрет на работу иностранных граждан в такси. Комментируя ситуацию, Владимир Солодов заявил, что это решение было принято ради повышения безопасности пассажирских перевозок.

Ранее в Республике Крым мигрантам запретили работать в 35 сферах.