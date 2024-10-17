Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам на фоне жалобы Инстасамки рассказали, можно ли снимать публичных людей

Адвокат Алешкин: россиянам разрешено снимать публичных людей на фото и видео

close
instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В России не существует запрета на съемку публичных людей на видео и фото. Об этом Pravda.Ru рассказал кандидат юридических наук, адвокат Андрей Алешкин, комментируя жалобу певицы Инстасамки на то, что ее сняли на видео в самолете.

По его словам, в стране введены только запреты на съемки в суде. При этом в остальном публичных лиц можно снимать и размещать эти материалы в социальных сетях, если этот человек сам не запретил делать это.

«На журналистов это не распространяется, как мы знаем. Журналисты регламентированы другим законом — законом «О средствах массовой информации», который говорит о том, что у журналиста есть право добывать информацию, размещать», — объяснил Алешкин.

Накануне двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на своем YouTube-шоу «БеС Комментариев» вспомнила, как один из первых выпусков был снят с певицей Инстасамкой, настоящее имя которой Дарья Зотеева, и рассказала, как артистка уже после съемок запретила публиковать интервью. По ее словам, ей даже не дали «варианта для обсуждения».

Ранее актер Стас Ярушин признался, что не знал о проведении суда с Инстасамкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами