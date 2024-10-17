Россиянам на фоне жалобы Инстасамки рассказали, можно ли снимать публичных людей

В России не существует запрета на съемку публичных людей на видео и фото. Об этом Pravda.Ru рассказал кандидат юридических наук, адвокат Андрей Алешкин, комментируя жалобу певицы Инстасамки на то, что ее сняли на видео в самолете.

По его словам, в стране введены только запреты на съемки в суде. При этом в остальном публичных лиц можно снимать и размещать эти материалы в социальных сетях, если этот человек сам не запретил делать это.

«На журналистов это не распространяется, как мы знаем. Журналисты регламентированы другим законом — законом «О средствах массовой информации», который говорит о том, что у журналиста есть право добывать информацию, размещать», — объяснил Алешкин.

Накануне двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на своем YouTube-шоу «БеС Комментариев» вспомнила, как один из первых выпусков был снят с певицей Инстасамкой, настоящее имя которой Дарья Зотеева, и рассказала, как артистка уже после съемок запретила публиковать интервью. По ее словам, ей даже не дали «варианта для обсуждения».

Ранее актер Стас Ярушин признался, что не знал о проведении суда с Инстасамкой.