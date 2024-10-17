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Жителя Омска заподозрили в госизмене за сбор денег на нужды ВСУ

ФСБ задержала 18-летнего омича по делу о сборе денег на нужды ВСУ

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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ России задержали 18-летнего жителя Омска, заподозрив его в сборе денег на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает NGS55.RU, ссылаясь на УФСБ России по региону.

Спецслужба утверждает, что молодой человек вел проукраинские Telegram-каналы, в которых призывал к проявлению насилия против участников патриотических организаций, а также собирал деньги для украинской армии.

«Зафиксированы факты перевода фигурантом денежных средств на банковские счета участников украинских террористических организаций», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали по адресу проживания. Правоохранители выясняют дополнительные подробности о противозаконной деятельности молодого человека.

3 октября Белгородский областной суд приговорил местного жителя, который выступал против спецоперации к 12,5 года колонии по делу о госизмене. Мужчина отправлял свои деньги на нужды ВСУ.

Ранее житель Краснодара получил 11 лет колонии за попытку госизмены.

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