Врач ответила, может ли Оземпик снижать либидо

Прием Оземпика как средства для похудения может снизить либидо. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Балашова, комментируя новости о том, что у американской певицы Кристины Агилеры из-за препарата мог произойти упадок либидо.

По словам врача, организму приходится экономить ресурсы после сильного похудения, чтобы выжить.

«Это же чистая биология. Если человек, если животное, если любая биологическая особь настолько в дефиците своих ресурсов, о каком размножении может идти речь? О каком эмоциональном, психологическом фоне может идти речь? Выжить бы», — сказала Балашова.

Однако она уточнила, что ни один из ее пациентов не жаловался на такие побочные эффекты. Эксперт добавила, что эта информация требует проверки.

Ученые из китайской биотехнологической компании Sichuan Nigale Biotechnology до этого установили, что семаглутид (входит в состав многих инъекционных препаратов, таких как Оземпик) улучшает когнитивные способности мышей и защищает их от болезни Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что в российских аптеках почти не осталось самого популярного аналога «Оземпика».