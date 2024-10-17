Яндекс Еда и Институт гастрономии СФУ вместе займутся развитием отрасли

Яндекс Еда и Институт гастрономии Сибирского федерального университета объявили о сотрудничестве в гастрономической сфере, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение в рамках Gastro Forum в Красноярске подписали руководитель управления ресторанного бизнеса Яндекс Еды Александра Артюшкина и ректор университета Максим Румянцев.

Стороны займутся развитием гастрономической индустрии в России, включая подготовку и образование профессионалов отрасли, поддержку молодых шефов и взаимодействие с научными организациями. Также Яндекс Еда и Институт гастрономии СФУ запустят ряд проектов для федеральной индустрии гостеприимства.

Программа Института гастрономии СФУ разработана в содружестве с французским Institut Lyfe (ранее Institut Paul Bocuse). Студенты изучают основы кулинарии и устройство индустрии, практикуются в популярных ресторанах и организуют гастрономические ужины.

Ранее Яндекс Еда запустила проект «Консалтинг для региональных рестораторов». Управляющие региональных заведений разного масштаба могли получить бесплатные онлайн-консультации по развитию бизнеса от экспертов ресторанного рынка. Также сервис ежегодно проводит конференцию «Тема Еды», на которой проходят лекции от ведущих рестораторов, управленцев и экспертов ресторанного бизнеса.