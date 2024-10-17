Щипцы для стрижки ногтей извлекли из желудка ребенка в Уфе

Медики городской детской больницы №17 Уфы вытащили из желудка ребенка щипцы для стрижки ногтей. Об этом сообщает минздрав республики.

Инородное тело извлекали с помощью специальной эндокорзины, щипцы смогли подхватить и извлечь из желудка шестилетнего мальчика, не повредив при этом слизистую оболочку. Вмешательство проводилось под общим обезболиванием.

Некоторое время ребенок находился под медицинским наблюдением и был выписан на амбулаторное лечение. При каких обстоятельствах дошкольник проглотил щипцы — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Рязани врачи спасли девочку, проглотившую 37 магнитов. Родительница привезла ребенка достаточно поздно, когда заметила пропажу значительной части магнитной головоломки. Дошкольнице пришлось удалять инородные предметы хирургическим путем.

Ранее в Кемерове врачи спасли девочку, проглотившую магниты-бусинки.