Синоптик спрогнозировал москвичам высокое атмосферное давление

В пятницу, 18 октября, в Москве ожидается повышенное атмосферное давление. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, показатели атмосферного давления уже сейчас находятся выше нормы в связи с усилением антициклона. Однако пик этого явления придется на завтра — в этот день барометры в столице покажут 761 миллиметр ртутного столба. Это сравнимо с погружением на глубину в 150–200 метров, уточнил эксперт.

«И на нас будет давить дополнительный столб воздуха, но учитывая, что эти изменения будут не очень стремительными, очень плавными, я думаю, что большинство метеозависимых москвичей эти перемены в давлении, может, и не заметят», — добавил Тишковец.

До этого Евгений Тишковец говорил, что ночь на 17 октября в Москве оказалась самой холодной в октябре. Он уточнил, что минимальная температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила +0,3 градуса, что является самым низким показателем в текущем октябре. По его словам, теплее всего ночью было на Балчуге (+3,3 градуса), а в Бутово и Тушино наблюдались заморозки: температура снизилась до -1,2 и -0,7 градуса соответственно.

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