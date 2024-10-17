Москвичам рассказали, ждать ли сильных снегопадов предстоящей зимой

Предстоящей зимой в Москве ожидаются сильные снегопады, поэтому количество снега, предположительно, будет выше нормы. Об этом «Москве 24» рассказал климатолог, метеоролог Николай Терешонок.

Он уточнил, что наибольший прирост осадков ожидается в январе и феврале. При этом температура воздуха в декабре, по его словам, будет в пределах климатической нормы.

«Думаю, нынешний декабрь будет умеренно холодным, но в пределах нормы — для Москвы это -4,5°C. Норма осадков для этого месяца — около 50 миллиметров, однако снега может выпасть больше. <...> В прошлом году в декабре было где-то около 90 миллиметров, а в позапрошлом вообще более 100. В этом году, возможно, тоже будет выше нормы — предположительно, 60–70 миллиметров», — уточнил Терешонок.

Эксперт добавил, резкий прирост снежного покрова может произойти перед Новым годом или в январе. При этом сорокоградусные морозы в столице не ожидаются, заключил он.

Накануне синоптик Gismeteo Леонид Старков говорил, что эта неделя в столичном регионе отличается неустойчивой и «по-предзимнему» прохладной погодой. Снег будет идти до конца недели, хотя и не так интенсивно, как в начале.

Ранее сообщалось, что более 70% территории России уже покрыло снегом.