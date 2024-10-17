Жительница Краснодарского края обвинила федерального судью в нападении

Жительница Усть-Лабинска обвинила в избиении федерального судью. Об этом написали «Аргументы недели».

По данным газеты, 11 октября Валерия Кандаурова не смогла выехать со двора на своей машине, которая оказалась заблокирована автомобилем Kia Optima. Женщине удалось быстро выяснить, кому он принадлежит, после чего она позвонила хозяину по домофону и попросила его освободить проезд.

«Мужчина грубо мне ответил, что он ужинает и выходить не собирается и, пока не доест, не выйдет из дома. Я спросила, как мне выехать, он пояснил, что ему по хрену, как я выеду», — говорит Валерия.

Она стала сигналить, призывая владельца Kia убрать машину, но тот вышел из подъезда и сквозь открытое боковое стекло трижды ударил автомобилистку кулаком, попав по лицу и предплечью. Женщина записывала происходящее на видео, и нападавший попытался отобрать у нее телефон, а затем вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители не стали задерживать мужчину, проверив его документы, однако забрали в отдел пострадавшую и ее подругу, ставшую свидетельницей инцидента. В полиции их попросили не публиковать видео и не писать заявление. Тогда же Валерия узнала, что ее обидчиком оказался федеральный судья Андрей Дашевский.

После случившегося женщина обратилась в медучреждение, чтобы снять побои, и ушла на больничный. Несмотря на рекомендацию, она все же подала заявление в ведомственные органы и теперь надеется привлечь Дашевского к уголовной ответственности.

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края уже отреагировала на публикации в СМИ.

«По сведениям, изложенным в публикации с упоминанием судьи Усть-Лабинского районного суда, Советом судей Краснодарского края назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято соответствующее решение», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сотрудник пермской торговой палаты обвинил в избиении пятикратного чемпиона России по киокушинкай.