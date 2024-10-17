В России уточнили критерии движимого имущества

Коллегия Верховного суда РФ по экономическим спорам удовлетворила кассационную жалобу по делу о налоговой классификации имущества лесозаготовительной компании «Аркаим» из Хабаровска, признанной банкротом. Об этом свидетельствует результативная часть определения суда.

Суть спора заключалась в вопросе налогообложения оборудования компании. Фирма отнесла деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции к классу «Машины и оборудование», а межрайонная налоговая инспекция по Хабаровскому краю решил, что это недвижимое имущество. В результате, за 2020 год «Аркаиму» нужно было выплатить дополнительные 7,5 млн руб. налога, а также пени на 1,6 млн руб. и штраф за неуплату в размере 375,3 тыс. руб.

Верховный суд же определил, что оборудование компании не является недвижимым имуществом, из-за чего оно не облагается соответствующим налогом. Как посчитали в суде, налоговая не смогла доказать, что спорные объекты неразрывно взаимосвязаны с цехами, и их перемещение невозможно без ущерба технической (функциональной) целостности.

10 октября Верховный суд России признал незаконной практику включения в кредитные договоры обязательств по оплате страховки без отдельного письменного согласия заемщика. Коллегия отметила, что при предоставлении дополнительных услуг банк должен обеспечить клиенту возможность самостоятельно отказаться или согласиться на них.

Ранее юрист предупредил, что неплательщики налогов могут лишиться имущества.