В обесточенные районы Абхазии дали электричество из РФ

Электроснабжение города Сухум и западной части Абхазии возобновили благодаря поставкам электричества из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Черноморэнерго».

В компании уточнили, что сейчас электричество поступает в Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы, работа по устранению аварии продолжается. На месте находится руководство «Черноморэнерго».

Примерно половина Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения ВЛ-220 Очамчыра накануне вечером.

«Обнаружен обрыв высоковольтного провода на участке протяженностью около 400 метров. Спецтехника уже направлена на место происшествия. Работы будут вестись до полного устранения аварии», — пояснили в «Черноморэнерго».

В конце сентября забайкальский город Могоча оказался обесточен по неизвестной причине. Сроки восстановления подачи электроэнергии не раскрывались. Население города составляет около 12 тыс. человек.

Ранее город-спутник Запорожской АЭС остался без света.