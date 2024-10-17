Рязанец спрятал гашиш в шоколадные батончики

В Рязани полицейские задержали наркосбытчика, который прятал гашиш в шоколадных батончиках. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Партия гашиша весом 600 граммов была найдена у 38-летнего безработного жителя Рязани. По заданию кураторов он забрал из тайника в соседнем регионе упаковку с 10 брикетами гашиша, обернутыми в оригинальную упаковку из-под шоколадных батончиков известной марки и на автомобиле привез в город.

Россиянин планировал распространить наркотик по частям через тайники на территории Рязани, но был задержан правоохранителями в момент перевозки товара. В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Подмосковье полицейские поймали наркокурьера, который вез в Екатеринбург крупную партию героина. Правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого был ранее судимый 60-летний мужчина из Челябинской области, и нашли у него в кармане куртки и под капотом машины пять свертков с порошком общей массой около двух килограммов.

Ранее в Архангельской области поймали наркокурьеров, перевозивших гашиш в лодке.