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Прошедшую в Москве ночь назвали самой холодной за октябрь

Синоптик Тишковец: ночь на 17 октября в Москве стала самой холодной за октябрь

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Максим Блинов/РИА Новости

Ночь на 17 октября в Москве оказалась самой холодной в октябре. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За минувшую ночь минимальная температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила +0,3 градуса, а это самый низкий показатель в текущем октябре», — рассказал синоптик.

По его словам, теплее всего ночью было на Балчуге (+3,3 градуса), а в Бутово и Тушино наблюдались заморозки: температура снизилась до -1,2 и -0,7 градуса соответственно.

Тишковец добавил, что ближайшая ночь также будет холодной.

15 октября синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что снег с дождем, которые накрыли столицу в понедельник, — кратковременное явление.

По его словам, в ближайшие дни жителей столицы ждет типичная осенняя погода. Начиная со среды, температура воздуха в Москве и Подмосковье будет приближаться к климатической норме, заверил метеоролог.

Ранее начальник ситуационного Центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

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