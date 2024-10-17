В ВОЗ оценили вероятность большой вспышки ковида в России

В ближайшее время в России не ожидается большой вспышки COVID-19. Об этом ТАСС заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Батыр Бердыклычев.

«Опять же, ковид перешел в разряд постоянных проблем. У него нет сезонного характера. Новые случаи заболеваемости ковидом отмечаются в течение всего года», — сказал глава офиса.

Бердыклычев добавил, что для снижения риска распространения заболевания важны меры эпидемиологического надзора. Глава офиса ВОЗ отметил, что в России данному вопросу уделяется особое внимание, благодаря чему тенденция заболеваемости регулярно отслеживается.

Также Бердыклычев рассказал, что вакцинироваться от коронавируса рекомендуется тем россиянам, которые входят в группу риска. Среди них люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, а также медицинские работники.

Опрос Superjob показал, что больше половины россиян не боятся ни ковида, ни гриппа. Женщины и граждане старше 45 лет больше подвержены страху заразиться COVID-19, россияне до 34 лет больше боятся гриппа, отмечалось в исследовании.

Ранее в Белоруссии выявили новый вариант коронавируса.