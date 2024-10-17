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Дело возбудили против пенсионерки, прописавшей в квартире десятки мигрантов

На Камчатке возбудили дело против пенсионерки, прописавшей 60 мигрантов

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Global Look Press

Уголовное дело возбудили в отношении пожилой жительницы Петропавловска-Камчатского, фиктивно прописавшей десятки мигрантов в своей квартире. Об этом сообщило УМВД по Камчатскому краю в Telegram-канале.

МВД установило, что пенсионерка с января 2022 года по сентябрь 2024 года незаконно поставила на учет не менее 60 иностранцев за денежное вознаграждение. Информацию о такой возможности мигранты получали друг от друга.

Реального намерения предоставить жилое помещение у подозреваемой не было, заявили в ведомстве.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

16 октября ТАСС сообщил, что правительство России почти вдвое уменьшило квоту на временное проживание иностранцев в стране.

15 октября Госдума приняла законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов.

Ранее в РФ лишили приобретенного гражданства двух мужчин, не вставших на воинский учет.

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