Землетрясение произошло у берегов Мексики

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана у западного побережья Мексики. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, которые зафиксировали землетрясение в 22:41 по московскому времени, эпицентр подземных толчков находился в 269 км к западу от расположенного на побережье города Мансанильо. В России сейсмособытие оценили как «очень сильное».

По данным Геологической службы США, магнитуда сейсмособытия составила 5,9. Американские сейсмологи выяснили, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

16 октября на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Сейсмическое явление было зафиксировано в 7:46 по времени UTC (10:46 мск) в 46 км к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 9 км. Информация о возможных разрушениях не поступала.

10 октября редкое для Ленобласти землетрясение зафиксировали под Выборгом. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда сейсмособытия составила 1,5.

Ранее ведущая турецкого телеканала оказалась в прямом эфире во время землетрясения.