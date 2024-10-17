Две судебные экспертизы назначили по делу главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова

Назначены две оценочные экспертизы по недвижимому имуществу в рамках уголовного дела о взятке в отношении бывшего начальника Главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

«Назначены две судебные оценочные экспертизы по недвижимому имуществу, допрошены 17 свидетелей, наложены аресты на банковские счета обвиняемых и их родственников», — отмечается в материалах.

Ранее по делу уже были назначены три судебные экспертизы.

16 октября сообщалось, что арестованные банковские счета, объекты недвижимости и другие активы Кузнецова и его родственников оценены на общую сумму более 300 млн рублей.

Кузнецова задержали в мае этого года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах чиновник, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу. По предварительным данным, общая сумма взяток превышает 30 млн рублей.

Ранее следствие по делу Кузнецова продлили до 2025 года.