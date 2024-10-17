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Губернатор пригрозил мужчине, привязавшему собаку во время урагана «Милтон»

NYP: в США губернатор пригрозил мужчине, привязавшему пса во время «Милтона»

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Florida Highway Patrol

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис пообещал привлечь к ответственности мужчину, который привязал свою собаку к забору во время урагана «Милтон». Об этом пишет New York Post.

«Это совершенно неприемлемо, и мы привлечем вас к ответственности», — заявил Десантис в ходе пресс-конференции.

Владельцу собаки может грозить до пяти лет тюрьмы за тяжкое преступление третьей степени, пишет издание. Обвинения предъявит прокурор округа Хиллсборо Сьюзи Лопес.

«Мы относимся к жестокому обращению с животными очень и очень серьезно. Мы защищаем наших самых уязвимых граждан: пожилых людей, детей. И наших четвероногих друзей», — заявила Лопес.

В настоящее время собаке ищут нового хозяина.

11 октября сообщалось, что полицейские в США спасли собаку, которую привязали хозяева, эвакуировавшиеся из-за урагана «Милтон». Собаку доставили к ветеринару, где ее осмотрели и признали здоровой. Вскоре после спасения патрульные разместили обновление с фотографией питомца, которому уже не грозила опасность. Инцидент вызвал бурное обсуждение в обществе.

Ранее страховщики оценили ущерб от урагана «Милтон».

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