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В подконтрольном ВСУ Херсоне пропало электричество после взрывов

Глава Херсонской ВА Мрочко: в Херсоне после взрывов пропало электричество

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РИА Новости

Электроэнергия пропала в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне после серии взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко.

«Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются», — написал он.

11 апреля Минобороны РФ заявило о массированном ударе по энергетическим объектам Украины в ответ на ее атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам. В результате атаки Вооруженных сил (ВС) РФ была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области.

Перед началом специальной военной операции мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее ВС РФ уничтожили на Украине все ТЭЦ, обслуживающие Харьков.

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