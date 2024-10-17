В девяти районах Калмыкии ввели режим ЧС из-за засухи

В девяти районах Калмыкии из-за почвенной засухи введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Бату Хасиков.
По словам главы, он получает от фермеров обращения о сложностях в подготовке к зимовке и заготовке кормов, вызванных почвенной засухой. В связи с этим в республике принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня.
«Считаю, что введение регионального ЧС необходимо. Мы минимизируем риски деятельности наших фермеров», — заявил Хасиков.
Он также отметил, что республике необходимо продолжать ускоренное и последовательное развитие интенсивных форм ведения сельского хозяйства, направленных на высокую добавленную стоимость продукции.
6 октября эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что Калмыкия относится к регионам с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата.
Ранее сообщалось, что автодороги в Калмыкии накрыли сильные бури.