В девяти районах Калмыкии ввели режим ЧС из-за засухи

В девяти районах Калмыкии из-за почвенной засухи введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Бату Хасиков.

По словам главы, он получает от фермеров обращения о сложностях в подготовке к зимовке и заготовке кормов, вызванных почвенной засухой. В связи с этим в республике принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня.

«Считаю, что введение регионального ЧС необходимо. Мы минимизируем риски деятельности наших фермеров», — заявил Хасиков.

Он также отметил, что республике необходимо продолжать ускоренное и последовательное развитие интенсивных форм ведения сельского хозяйства, направленных на высокую добавленную стоимость продукции.

6 октября эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что Калмыкия относится к регионам с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата.

Ранее сообщалось, что автодороги в Калмыкии накрыли сильные бури.