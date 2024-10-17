Стало известно, когда можно будет наблюдать самое большое Суперлуние в 2024 году

Самый большой видимый диск Луны можно будет наблюдать в четверг, 17 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

17 октября на небе можно будет увидеть Суперлуние — редкое астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с перигеем Луны — моментом, когда спутник находится на минимальном расстоянии от Земли.

Согласно данным планетария, в 03:47 по московскому времени Луна приблизится к планете на 357 172 км, а полнолуние наступит в 14:28. Благодаря этому спутник Земли будет казаться на 13,5% крупнее обычного. Разница особенно заметна при сравнении снимков, сделанных в момент апогея и перигея.

До этого астроном Московского планетария Людмила Кошман сообщила, что лучшие моменты наблюдения Суперлуния наступят во время восхода и заката Луны. На фоне объектов на горизонте она будет казаться еще больше. Для наблюдения за полной Луной ничего не нужно, отметила Кошман. По ее словам, астрономы наблюдают Луну, когда она не находится в фазе полнолуния, так как спутник в этот момент очень яркий. Больше всего их интересует терминатор — линия смены светлой и темной частей, то есть дня и ночи, вблизи которой бывает очень интересно наблюдать кратеры и другие элементы рельефа, добавила астроном.

Ранее ученые выяснили, какой была Луна в начале своего существования.