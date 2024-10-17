Врач назвала самые частые причины, почему у ребенка не проходит горло

Если у ребенка в течение длительного времени не проходит горло — это серьезный повод обратиться к врачу, ведь причины могут быть разными. О том, какими заболеваниями может быть вызвано такое состояние и почему не стоит заниматься самолечением, «Газете.Ru» рассказала врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Эржэна Дымчикова.

«Начнем с того, что боль в горле — это симптом, который может быть обусловлен широким спектром заболеваний: от воспалительных заболеваний глотки, гортани (таких как фарингит, тонзиллит, ларингит) до рефлюксной болезни желудка. То есть причина боли в горле вообще может быть не в горле, а в желудке, как ни парадоксально. Помимо этого, есть разные возбудители вирусы (банальные ОРЗ), а также нетипичные — вирусы Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз), кори, цитомегаловирус, бактерии. Не стоит забывать и про грибковые заболевания», — рассказала специалист.

Исходя из этого, по ее словам, причины, почему у ребенка не проходит горло, могут быть следующими: проводится лечение не того заболевания; лечение осуществляется неправильно; лечение проводится в недостаточном объеме.

«Наибольшую опасность несет тонзиллит (ангина), как острая, так и хроническая форма (может протекать без температуры с небольшой болью или першением в горле). Обе формы тонзиллита могут вызывать осложнения в виде абсцессов (гнойников), бронхита, пневмонии (да-да, источником инфекции легких часто выступает воспаление в горле), а также в самое неблагоприятное осложнение — заболевания сердца, суставов, почек, кожи», — предупредила врач-оториноларинголог.

Помимо вышеперечисленных последствий, длительное отсутствие лечения чревато хронизацией процесса. Когда заболевание перетекает в хроническую форму, то при небольшом внешнем воздействии оно снова и снова дает о себе знать — будь то легкое ОРВИ, мороженое или холодные напитки.

«Хроническое заболевание хуже поддается лечению, чем острое, что приводит к необходимости чаще посещать врачей, проходить профилактические осмотры, дообследования, чаще принимать лекарства», — отметила специалист.

Также она рассказала о симптомах, на которые родителям следует обратить внимание. Среди них она назвала: снижение активности; ухудшение аппетита; повышение температуры (измерять ее необходимо 1-2 раза в день, даже если ребенок не жалуется на это); насморк; кашель; сыпь на теле и во рту; изменение голоса, характера стула, слизистой глаз.

«Как мы уже выяснили, причин, казалось бы, банальной боли в горле достаточно много. И, соответственно, лечение может быть разное. Поэтому первое, что необходимо сделать — записаться на прием к педиатру или врачу-оториноларингологу. В зависимости от данных осмотра, сбора анамнеза, врач выдаст рекомендации по лечению или назначает дообследование (мазки из горла, анализы крови, мочи, консультация других специалистов)», — добавила врач.

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