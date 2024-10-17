Аналитики выяснили, где дешевле всего купить жилье возле метро

В сентябре квадратный метр жилья в 10 минутах пешком от метро в российских городах в среднем стоил 249 775 руб. — это на 28% или на 55 200 руб. больше, чем средняя цена квадрата в городе с метро. И на 7,5% дороже, чем было в первой половине 2024 года (232 тыс. за квадратный метр у метро). Это показало исследование 2ГИС и аналитиков геосервиса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

​​

​​Самая значительная разница между стоимостью жилья у метро и в среднем по городу — в Санкт-Петербурге: квадратный метр в пешей доступности от станций стоит на 53% дороже (352 тыс. руб.). В Москве — на 45% (509 тыс.), в Новосибирске — на 42% (226 тыс.).

​​

​​Самые высокие цены на квадратный метр в 10 минутах от метро — в трех крупнейших по численности населения городах страны: Москве, Петербурге и Новосибирске. Дешевле всего приобрести жилплощадь в пешей доступности от станции можно в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

​​Только в одном городе России жилье возле метро дешевле, чем в более отдаленных от него районах — это Нижний Новгород (на 13,6%). В верхней части Нижнего находятся исторический центр города, новостройки и возводятся будущие жилкомплексы, но пока лишь одна станция метро — остальные 14 расположены на другом берегу Оки. Поэтому на стоимость квартир в Нижнем Новгороде в целом больше влияет близость к остановкам наземного общественного транспорта, чем к станциям метрополитена. На них скорее смотрят при выборе жилья внутри крупных, но отдаленных от центра районов, где станций относительно много — например, в Автозаводском и Ленинском районах.

​

​​И еще в одном миллионнике — в Самаре — практически нет разницы в стоимости квадратного метра жилья у метро и по городу в целом — рядом со станциями дороже всего на 2%. Самарский метрополитен является самым коротким и наименее загруженным в России. По данным слоя недвижимости в 2ГИС, в 10-минутной пешей доступности от станций метро находится 9,7% квартир Самары — меньше только в Нижнем Новгороде (8,9%) и Екатеринбурге (5,7%). В уральской столице метрополитен с наименьшим числом станций в России (9), но по пассажиропотоку он четвертый (уступает только Московскому, Петербургскому и Новосибирскому), как и сам город — по численности населения в стране. Кроме того, единственная линия метрополитена Екатеринбурга пересекает город с севера на юг, соединяя центр с северным и южным автовокзалами, с железнодорожным вокзалом, промышленными территориями и более отдаленной жилой застройкой. Это факторы сказываются на цене жилья. Квадратный метр в Екатеринбурге в 10 минутах ходьбы от станций метро почти на 18% (или на 24 тыс. руб.) дороже, чем в среднем по городу, и стоит, как показывают данные слоя недвижимости в 2ГИС, более 161 тыс. руб.

​

​Почти каждая четвертая квартира в Москве недалеко от метро.

​​Московский метрополитен — очевидный лидер в стране не только по количеству станций и протяженности линий, но и по количеству квартир в 10-минутной пешей доступности от станций. По данным 2ГИС, практически каждая четвертая квартира в городе находится в этом радиусе.

​​В других российских городах доля такого жилья ожидаемо меньше. На первый взгляд, неожиданным здесь выглядит тот факт, что второй по численности населения и по масштабам развития метрополитена город страны — Санкт-Петербург — имеет меньший процент квартир в пешей доступности от метро, чем Новосибирск, заметно уступающий Петербургу и по количеству жителей, и по количеству станций (по количеству станций Новосибирск уступает еще и Нижнему Новгороду). Это связано с особенностями застройки: как показывает визуализация сервиса геоаналитики 2ГИС Про, концентрация высоких многоквартирных домов в районе станций метро в Новосибирске выше, чем в Санкт-Петербурге.

​​

​​И для Петербурга с Новосибирском, и тем более для Москвы близость к метро — один из ключевых факторов при выборе жилья. При этом активность ввода новых станций метрополитена в Москве позволяет оценить, как они повышают транспортную доступность районов. По данным 2ГИС, после запуска в сентябре 2024 года пяти новых станций количество квартир в 10 мин. пешком от метро в Москве увеличилось почти на 40 тыс. — до 3,2 млн квартир. Для сравнения: в Самаре общее количество квартир в 10 мин. от метро не превышает 90 тыс., в Нижнем Новгороде — 100 тыс., в Новосибирске — 170 тыс., в Санкт-Петербурге — 550 тыс.

​​

​​Развитие метро повышает и стоимость квартир вблизи станций. Аналитики 2ГИС на основе данных слоя недвижимости в геосервисе рассчитали среднюю стоимость квадратного метра жилья в 10 мин. ходьбы от новых станций в Москве — за неделю до ввода новых станций и за неделю после их открытия. Даже такой оперативный расчет (понятно, что на более длинном диапазоне дат изменения могут быть иными) показал, что стоимость квадратного метра выросла на 3% — то есть буквально за неделю после ввода квадрат в 10 мин. от новых станций стал стоить 337 тыс. руб. вместо 327 тыс. руб. в начале сентября.

​

​​В столице из относительно не далеких от центра районов наименее дорогие квартиры в 10 мин. от метро можно найти, например, возле станций «Тульская», «Автозаводская», «Ленинский проспект», «Университет», «Ломоносовский проспект». На тепловой карте можно увидеть, где сконцентрированы локации с самыми высокими ценами на квадратный метр — помимо центра это район станций «Воронцовская», «Калужская», «Кунцевская», «Октябрьское поле», «Волгоградский проспект».

​​По данным сервиса геоаналитики 2ГИС Про, в Санкт-Петербурге самые дорогие квартиры в 10 мин. пешей доступности от метро находятся возле станций «Петроградская», «Чкаловская», «Достоевская», «Маяковская». Самый дешевый «квадрат» обычно в районе отдаленных станций — таких, как «Парнас», «Проспект Просвещения», «Озерки», «Пролетарская», «Гражданский проспект», «Академическая». Но можно найти и ближе к центру — например, у станций «Площадь Ленина», «Приморская», «Волковская».

Ранее россияне рассказали, как выбирают квартиры у моря.