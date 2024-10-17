Треть предпринимателей сталкивались с задержками оплаты от клиентов

Опрошенные предприниматели заявляют, что зачастую им тяжело получить деньги за оказанные услуги. Из них 24% попадают в такую ситуацию постоянно, 56% — периодически, 9% — часто, и лишь 11% — единожды сталкивались с просрочками платежей за оказанные услуги. Об этом свидетельствует опрос, проведенный аналитическим Центром Консоль.Про (платформа для работы с внештатными исполнителями). «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Проблемы с выплатами бьют по кошельку предпринимателей. 72% опрошенных отмечают, что в годовом выражении потери от недобросовестных клиентов составляют до 20% от оборота предприятия. По мнению 39% предпринимателей и самозанятых, чаще всего причиной задержек является недостаточная финансовая дисциплина клиента. Еще 32% считают причиной халатность и неуважение к своему исполнителю. Почти половина предпринимателей отметили, что чаще всего клиенты оправдывают задержки платежей внезапным кассовым разрывом (47%) или внутренней бюрократией — слишком долгими процессами согласования платежей (29%).

Чаще других сталкиваются с задержками выплат предприниматели из сферы торговли (47%), сельского хозяйства (46%) и ЖКХ (42%). В пятерку лидеров по количеству клиентов-должников также вошли отрасли продовольствия (41%), маркетинга и рекламы (40%). Согласно опросу, чаще всего с потерями из-за недобросовестных клиентов сталкивались предприниматели из Уфы (58%), Москвы (49%), а также Новосибирска и Омска (по 48%, соответственно).

Интересно, что в первую очередь при возникновении проблем с оплатами от клиентов предпринимателей волнуют не деньги, а репутация и вероятность потери заказчика — такой вариант ответа выбрали в 28% случаев. Уже на втором месте у предпринимателей риск финансовых убытков (28%), а на третьем — страх платить зарплаты сотрудникам из собственного кармана (22%).

При возникновении ситуаций с невыплатой денег за оказанные услуги только 17% опрошенных готовы деликатно уточнять о расчете. В 42% случаев предприниматели стремятся позвонить клиенту и выяснить причины задержек, 31% ищут возможность оштрафовать клиента, а 28% грозятся иском в суд.

«Первый шаг в борьбе с недобросовестными заказчиками — это официальное оформление отношений. Даже простое наличие подписанного договора уже дисциплинирует клиента. А если предусмотреть в договоре некоторые нюансы, то ваша защита только окрепнет. Например, можно включить условие о том, что услуги считаются принятыми в полном объеме, если заказчик в определенный срок не направит письменных возражений», — отмечает Михаил Провизион, основатель платформы для работы с внештатными исполнителями Консоль.Про.

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