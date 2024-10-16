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Пенсионер без медобразования кастрировал мужчин на дому и получил срок

Daily Mail: в Германии осудили мужчину, кастрировавшего пациентов на дому

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Freepik.com

Гражданин Германии получил срок за то, что кастрировал мужчин прямо у себя дома. Об этом сообщает Daily Mail.

У 75-летнего немца не было медицинского образования, но он все равно оказывал соответствующие услуги.

Клиентов он находил на теневых форумах, после чего они приходили к «врачу» домой, где тот проводил операцию прямо на своем диване. За процедуру токарь по образованию брал от €500 до €2200 (от 52 до 232 тысяч рублей).

Вскоре мужчиной заинтересовались правоохранители. В беседе с ними немец утверждал, что в первую очередь хотел помочь людям с их проблемами, но суд отнесся к этому скептически и предположил, что деньги играли более важную роль для пенсионера.

Большинство заседаний по делу были закрытыми. На них пострадавшие рассказывали о своих операциях, и, несмотря на причиненный вред, они не хотели, чтобы наказание для «врача» было суровым.

Суд признал пенсионера виновным и приговорил к трем годам и десяти месяцам лишения свободы.

Ранее россиянин выстрелил в половой орган голого мигранта, который приставал к прохожим.

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