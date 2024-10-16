Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Томска стрелял по подросткам на самокатах, решив, что они слишком громкие

В Томске мужчину задержали за стрельбу по подросткам на самокатах

Жителя Томска подозревают в стрельбе по школьникам. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О ситуации в правоохранительных органах узнали во время мониторинга СМИ и соцсетей. Инцидент произошел на Железнодорожной улице. По версии следствия, в день произошедшего мужчина распивал алкоголь у себя дома. В какой-то момент он услышал, как подростки катаются на самокатах около дома и подозреваемому показалось, что они слишком сильно шумят.

Россиянин достал обрез охотничьего ружья и выстрелил в школьников из оружия. Пуля не попала в человека, так как подростки быстро двигались.

«Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – сообщается в публикации.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее под Новороссийском мужчина пришел к соседям в гости и открыл стрельбу из ружья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами