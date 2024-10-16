Житель Томска стрелял по подросткам на самокатах, решив, что они слишком громкие

Жителя Томска подозревают в стрельбе по школьникам. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О ситуации в правоохранительных органах узнали во время мониторинга СМИ и соцсетей. Инцидент произошел на Железнодорожной улице. По версии следствия, в день произошедшего мужчина распивал алкоголь у себя дома. В какой-то момент он услышал, как подростки катаются на самокатах около дома и подозреваемому показалось, что они слишком сильно шумят.

Россиянин достал обрез охотничьего ружья и выстрелил в школьников из оружия. Пуля не попала в человека, так как подростки быстро двигались.

«Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – сообщается в публикации.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее под Новороссийском мужчина пришел к соседям в гости и открыл стрельбу из ружья.