Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителям Подмосковья с инвалидностью напомнили о выплатах на средства реабилитации

Порядка 30 млн рублей выплатили инвалидам Подмосковья на средства реабилитации

close
Shutterstock

Жители Московской области с инвалидностью могут оформить выплату для приобретения реабилитационных изделий, которые не входят в федеральный перечень, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В ведомстве отметили, что жители могут оформить выплаты на приобретение медицинской кровати, электрического подъемника, сиденья, ступеньки для ванной и другие.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, с начала 2024 года более 2 тыс. жителей региона получили такие выплаты на общую сумму порядка 30 млн рублей.

«Процесс получения выплаты упрощен, информация о рекомендуемых средствах реабилитации поступает автоматически, а выплата предоставляется проактивно», — рассказала она.

Выплата производится на каждое рекомендованное изделие, если они были прописаны в индивидуальной программе реабилитации, разработанной бюро медико-социальной экспертизы.

Как отметили в ведомстве, помимо такой выплаты, жители могут воспользоваться функцией проката, которая есть в социальных центрах по всей области. В этом году такой услугой уже воспользовались более тысячи жителей. Чаще всего во временное пользование берут кресла-коляски, ходунки и подмышечные костыли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами