Жителям Подмосковья с инвалидностью напомнили о выплатах на средства реабилитации

Жители Московской области с инвалидностью могут оформить выплату для приобретения реабилитационных изделий, которые не входят в федеральный перечень, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В ведомстве отметили, что жители могут оформить выплаты на приобретение медицинской кровати, электрического подъемника, сиденья, ступеньки для ванной и другие.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, с начала 2024 года более 2 тыс. жителей региона получили такие выплаты на общую сумму порядка 30 млн рублей.

«Процесс получения выплаты упрощен, информация о рекомендуемых средствах реабилитации поступает автоматически, а выплата предоставляется проактивно», — рассказала она.

Выплата производится на каждое рекомендованное изделие, если они были прописаны в индивидуальной программе реабилитации, разработанной бюро медико-социальной экспертизы.

Как отметили в ведомстве, помимо такой выплаты, жители могут воспользоваться функцией проката, которая есть в социальных центрах по всей области. В этом году такой услугой уже воспользовались более тысячи жителей. Чаще всего во временное пользование берут кресла-коляски, ходунки и подмышечные костыли.