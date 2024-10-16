В Киеве произошли взрывы

Взрывы зафиксировали вечером в среду в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Другие подробности в публикации не привели.

Мэр города Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам беспилотники летели с севера. Один из дронов видели в небе над Оболонью.

«В Пуща-Водице работает ПВО», — отметил Кличко.

Он призвал жителей украинской столицы не покидать укрытий.

В настоящее время в красной зоне на карте тревог шесть регионов страны — Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Вечером 5 октября в Киеве произошла серия взрывов. Как писало местное издание «Страна.ua», украинская столица подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, из-за чего в городе сработали системы противовоздушной обороны.

Утром 7 октября новостное агентство УНИАН сообщило о взрыве на территории Киева. Комментируя ситуацию, в военной администрации города заявили, что в украинской столице сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Кличко сообщил о взрыве на автотранспортном предприятии Киева.