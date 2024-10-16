С сайта ДОСААФ пропала реклама проституток

С официального сайта Добровольного общества содействия армии, авиации и флота (ДОСААФ) России пропала статья, рекламирующая услуги проституток, заметил корреспондент Газеты.Ru.

«Страница не найдена (ошибка 404)», — сообщается при переходе по ссылке, где в среду был размещен рекламный материал.

В статье описывались «две основные категории проституток»: салонные и «индивидуалки», а также объяснялись различия между ними. По неизвестной причине, автор среди всех выделил «индивидуалок Уфы», которые обладают «специальными навыками и техниками».

В заключении подчеркивалось, что выбор проститутки — это личное дело каждого, а самое главное — это «взаимное согласие и уважение».

ДОСААФ — общероссийская общественно-государственная организация, цель которой — содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности.

Ранее проституткам предложили платить налоги.