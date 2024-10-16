Суд в Чечне заключил под стражу владельца АЗС, где произошел взрыв

Владелец автозаправочной станции в Грозном, на которой произошел взрыв, заключен под стражу по решению суда. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК РФ по Чеченской республике.

По данным пресс-службы ведомства, 55-летний подозреваемый является владельцем автомобильной газозаправочной станции «LIONTEK» в городе Грозном. 12 октября там произошел взрыв и пожар.

«Возгорание произошло в результате нарушения владельцем АГЗС требований безопасности при эксплуатации пожароопасного объекта», — говорится в сообщении.

До этого в Чечне задержали водителя автоцистерны с сжиженным газом, подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Грозном.

Взрыв на автозаправочной станции в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел днем 12 октября. Причиной могла стать детонация цистерны с топливом. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома.

Ранее в сеть попало видео взрыва на АЗС в Грозном.