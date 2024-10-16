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Петербуржец испугался уголовной ответственности и передал мошенникам 11,9 млн рублей

В Петербурге пенсионер передал мошенникам 11,9 млн рублей

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Depositphotos

Житель Петербурга поверил мошенникам и передал им почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты связались с 73-летним мужчиной сами. По их словам, кто-то якобы перевел деньги с его счета в «незаконную организацию».

Так как средства принадлежали мужчине, он мог понести ответственность за переводы. Чтобы избежать уголовного преследования, аферисты порекомендовали петербуржцу передать 11,9 миллиона рублей специальному человеку, который позже приехал к пожилому россиянину.

Позже пенсионер обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент причастных к преступлению ищут.

До этого в Астрахани женщину убедили в том, что неизвестные попытались получить ее накопления. Чтобы этого не произошло, россиянка установила рекомендованное аферистами приложение. Спустя некоторое время она заметила, что у нее похитили более 10 миллионов рублей.

Ранее воровки под видом медсестер украли у пенсионерки 2,5 млн рублей, спрятанных в кровати.

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